Cand incep simularile examenelor nationale. MEC a modificat programa pentru BAC

Ministerul Educatiei a publicat, recent, calendarul simularilor pentru BAC si Evaluarea Natioanala. Potrivit acestuia, simularile pentru examenul de Bacalaureat se vor desfasura in perioada 28 martie - 31 aprilie, iar cele pentru Evaluarea Nationala in perioada 4-6 aprilie. Elevii vor afla rezultatele testarilor in 14 aprilie.Potrivit edupedu, programa pentru simularea examenului de Bacalaureat 2022 a fost revazuta. Reprezentantii MEC au eliminat mai multe capitole din materia de examen la ... citeste toata stirea