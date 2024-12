Cand isi mai pot plati sibienii, in acest an, taxele si impozite locale

Sibienii care mai au de achitat taxele si impozite locale trebuie sa stie ca acestea se mai pot plati pana in data de 30 decembrie 2024, inclusiv. Reluarea platilor se va face incepand cu data de 8 ianuarie (doar taxele fara debit), iar din 13 ianuarie se vor incasa toate tipurile de impozite si taxe locale."Sibienii mai au la dispozitie cateva zile din acest an, pentru plata taxelor si impozitelor locale. Ultima zi in care vor putea face acest lucru este luni, 30 decembrie 2024.Luni, 30 ... citește toată știrea