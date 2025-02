Cand punem o placa memoriala cu "pentru elevii acestui liceu a cantat Tzanca Uraganu"?

Recent, oricum in timp ce NU asteptam demisia lui Iohannis ca inca nu o anuntase, imi sare in privire o stire-postare de la un ziar concurent cumva, in care aflu ca marele manelist Tzanca Uraganu' a cantat la "Balul Balurilor" din Sibiu sau, ma rog din imprejurimi, cu dedicatie pentru liceele de elita de la noi din burg sau cum i-o mai spune mefaforic municpiului astuia.Bun, OK, si? Romania e tara aproximativ libera, oricine are voie sa cante oriunde, iar daca are succes si aduce public, de ... citește toată știrea