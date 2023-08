In colectia de carti despre Maica Domnului, propusa in zilele Adormirii Domnului de catre noi in Picatura de Carte, nu putea lipsi o carte nu foarte mare, dar care transmite emotia unui Sfant pe seama bucuriei cunoasterii Maicii Domnului. Cred ca am semnalat-o la vremea aparitiei ei, dar o asez iar spre cunoastere din dorinta de a va indemna la citire, intelegere si acordare in Duh cu acest minunat autor: Sf. Nectarie din Eghina, Despre maica Domnului si Sfinti (Ed. Sophia/ Metafraze, Bucuresti, ... citeste toata stirea