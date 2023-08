Temperaturile maxime vor depasi 30 de grade in fiecare zi a saptamanii, spun meteorologii. Disconfortul termic va fi accentuat, iar indicele de temperature-umezeala va depasi pragul critic de 80 de unitati. Doar in weekend ar putea sa fie averse.Luni, vremea va fi calduroasa, cu disconfort termic dupa-amiaza. Cerul va fi variabil, mai mult senin noaptea, cu unele innorari temporare dupa-amiaza, cand izolat mai ales in zonele de munte, se vor semnala averse de ploaie, insotite de descarcari ... citeste toata stirea