Cantina ULBS, pe placul studentilor: "Ultima data am dat 14 lei si am mancat meniul complet"

Cunoscuta pentru mancarea gustoasa si preturile accesibile, cantina ULBS este locul unde studentii mananca in pauzele dintre cursuri. Am auzit ca aproape in fiecare zi este coada la cantina, asa ca am vrut sa ne convingem. Cantina este deschisa in intervalul orar 12,00 -15,00, la ora 12,00 cativa studenti asteptau deja afara.Din acel grup am vorbit cu Claudiu, student in anul I. Acesta spune ca de cand a inceput facultatea, a mancat de trei ori la cantina si nu i se pare deloc scump: ... citește toată știrea