In 24 octombrie 2023, Caravana mobila pentru screeningul cancerului de col uterin va fi prezenta in localitatea Chirpar (la Primarie).Toate femeile cu varsta intre 24-64 de ani sunt asteptate pentru a face o testare gratuita Babes Papanicolaou si HPV."Un test de 5 minute pentru 5 ani de liniste", spun reprezentantii Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Sibiu.Caravana mobila este in Chirpar martea viitoare, ... citeste toata stirea