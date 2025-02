Care au fost cauzele accidentelor grave, produse in Sibiu, in 2024

In cadrul unei conferinte de presa seful I.P.J. Sibiu, chestor de politie Tiberiu Ivancea, a prezentat cateva date statistice privind numarul de accidente rutiere inregistrare in cursului anului trecut. Astfel, in 2024, in judetul Sibiu s-au inregistrat 79 de accidente rutiere grave, soldate cu decesul a 29 de persoane si ranirea grava a 64."Comparativ cu aceeasi perioada a anului 2023, la nivelul judetului Sibiu, constatam o crestere a numarului de accidente rutiere +2 (+2,59%) si a ... citește toată știrea