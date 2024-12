Care este programul Evidentei Populatiei, in perioada sarbatorilor

Apropierea sarbatorilor de iarna si trecerea intr-un nou an determina modificarea programului Directiei Judetene de Evidenta a Persoanelor. Astfel, sibienii care intentioneaza sa se adreseze acestui serviciu, trebuie sa stie ca acesta are program special in aceste zile."In contextul sfintelor Sarbatori din aceasta perioada, Directia Judeteana de Evidenta a Persoanelor Sibiu doreste sa aduca la cunostinta cetatenilor care intentioneaza sa ni se adreseze faptul ca, potrivit Codului muncii, la ... citește toată știrea