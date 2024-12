Care este programul Muzeului ASTRA in zilele urmatoare

Muzeul ASTRA isi modifica programul de vizitare in perioada urmatoare, cei care iubesc plimbarile prin cel mai mare muzeu in aer liber, o pot face dupa un anumit orar si in anumite zile.De asemenea, cei care doresc sa participe la slujbele religioase care se tin la Biserica din Bezdet, o pot face dupa programul stabilit pentru aceste zile de sarbatoare si de sfarsit de an."Muzeul ASTRA va fi inchis in zilele de 24, 25, 31 decembrie 2024 si 1 ianuarie 2025. De asemenea, intre 26 decembrie - ... citește toată știrea