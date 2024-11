Care sunt concertele de la Filarmonica, in aceasta saptamana

In aceasta saptamana, sibienii se pot delecta la Filarmonica da Stat, cu doua concerte: unul simfonic, pentru cei mari si unul educativ pentru cei mai mici melomani.Astfel, evenimentele din aceasta saptamana, de la Filarmonica incep joi, 7 noiembrie, cand de la ora 19.00, la Sala Thalia va avea loc un concert simfonic al Orchestrei Filarmonicii de Stat, care sub bagheta dirijorului Barnaby Palmer, o va acompania pe solista Eva Garet - pian (laureata New Hope) ce va interpreta Anatoly Lyadov: ... citește toată știrea