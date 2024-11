"Carnavalul animalelor", concert educativ pentru cei mici, la Sala Thalia

Sfarsitul lunii noiembrie aduce pe scena Filarmonicii de Stat "Carnavalul animalelor" de Camille Saint-Saens. Concertul educativ ii cheama pe cei mici la o intalnire cu animalele, in cadrul unei suite muzicale comice.Concertul va acvea loc pe scena Salii Thalia, unde Orchestra Filarmonicii de Stat Sibiu, sub bagheta dirijorului Andrei Stanculescu si alaturi de naratorul Paul Bondane ii va purta pe cei mici in lumea animalelor, printr-o suita muzicala comica, compusa din 14 miscari scurte, ... citește toată știrea