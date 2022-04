Cartoful aduce oaspeti importanti din Franta si Polonia, in Tara Oltului

Un grup de agricultori din regiunea sibiana a Tarii Oltului alaturi de antreprenori din diverse domenii de activitate, au primit invitatia de a se alatura echipei europene implicate in Proiectul "Promotion of the potato: a local product, a quality product", initiat de Asociatia "La Belle du Lie" Ploeuc - L'Hermitage, impreuna cu autoritatile publice locale si departamentale din Cotes d''Armor (Bretania - Franta). In cadrul proiectului s-au alaturat si parteneri din Polonia (autoritatea publica ... citeste toata stirea