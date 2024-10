Casa in care a fost ucis Adrian Kreiner, scoasa la vanzare. Cat costa si ce are in interior

In urma cu mai putin de un an, Sibiul se cutremura la auzul vestii ca omul de afaceri Adrian Kreiner a fost ucis in locuinta sa, aflata in zona centrala a orasului. Casa in care s-a petrecut grozavia e una pe langa care, zilnic, trec foarte multi sibieni si retine atentia prin somptuozitate.Daca imobilul e impresionant la exterior, nici la interior nu e mai putin surprinzator. Casa in care omul de afaceri a fost batut, decedand ulterior la spital, este acum scoasa la vanzare de o agentie ... citește toată știrea