De Ziua Mondiala a Arhitecturii, care are loc in 2 octombrie 2023, Ordinul Arhitectilor din Romania, Filiala Sibiu-Valcea, anunta organizarea evenimentului "Case Deschise" care se va desfasura in perioada 1-8 octombrie 2023, in orasele Sibiu si Ramnicu Valcea, si are ca scop principal promovarea, sarbatorirea si incurajarea intelegerii si aprecierii artei arhitecturii in randul publicului larg.Practic, "Case Deschise" invita publicul sa paseasca in inima arhitecturii, oferind o experienta ... citeste toata stirea