CASELE DIN SIBIU ALE PRESEDINTELUI: CATE A AVUT, CATE A PIERDUT SI CUM

Presedintele Romaniei, fostul primar al Sibiului, Klaus Iohannis, declara astazi drept avere sase proprietati, toate in Sibiu. Adica acelasi numar ca cel din 2015, insa detaliile difera. Spre exemplu, la inceputul primului mandat de presedinte in declaratia lui Klaus Iohannis apar celebrele imobile de pe Balea, Balcescu, Pedagogilor, casele de pe Magura etc (identificabile dupa datele de achizitie si suprafete, fiindca legiuitorii au decis la un moment dat ca adresele exacte nu se mai fac ... citește toată știrea