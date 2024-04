Castigatorul Concursului Enescu, Valentin Serban, in concert la Filarmonica Sibiu

Castigatorul Concursului International "George Enescu" 2020-2021, Valentin Serban, este solistul concertului simfonic de joi, 18 aprilie, de la Filarmonica de Stat Sibiu.Despre castigatorul Marelui Premiu la sectiunea vioara a Concursului International "George Enescu" 2020-2021, in presa de specialitate se afirma ca "siguranta stapanirii discursului i-a asigurat, in buna masura, succesul; o siguranta evidenta atat in asumarea unei conceptii clare asupra partiturii, cat si in fiecare atac de ... citește toată știrea