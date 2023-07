Muzeul ASTRA organizeaza evenimentul CASTRA BARBARORUM (taberele barbarilor), un demers dedicat patrimoniului cultural arheologic, initiat in cadrul programului Anima ASTRA! 2023. Evenimentul va fi pus in scena pana duminica, 9 iulie, si are ca scop reconstituirea unor scene importante din viata cotidiana din antichitate si din mestesugurile specifice antichitatii. Participa membrii Asociatiei Culturale Omnis Barbaria, si Ars Fabrilis Oficina (atelier de lemnarit la strung antic), care vor ... citeste toata stirea