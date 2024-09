Cat a "costat" incendiul din Viile Sibiului care a declansat mesajul RO-ALERT

In 11 septembrie, pompierii sibieni au fost solicitati la un incediu la o societate comerciala care are ca obiect de activitate gestionarea deseurilor. Au ars 20 to de deseuri textile, motiv pentru care a fost emis mesajul RO-ALERT.In urma incendiului, comisarii Garzii de Mediu Sibiu (GNM-CJ Sibiu) au impus societatii comerciale mai multe masuri, acesta fiind totodata amendata cu 15.000 de lei. Activitatea societatii este monitorizata in continuare, pentru prevenirea unor astfel de incidente ... citește toată știrea