Cat de sigur este copilul tau la scoala? Majoritatea faptelor penale din scoli sunt la oras

Atunci cand este trimis copilul la scoala, parintele sta linistit, pentru ca se considera ca este in siguranta. Nu se intampla de fiecare data, insa, ca la scoala sa nu apara situatii in care copiii sunt victime ale violentei de orice fel. Iar cei care nu sunt ei insisi implicati, sunt expusi vizual acestor violente.In cursul anul scolar 2021-2022, au fost sesizate, la nivelul Inspectoratului de Politie al judetului Sibiu un numar de 60 de fapte penale. Dintre ele, 51 au avut .loc in incinta ... citeste toata stirea