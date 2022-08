Cat de sigur va fi copilul tau la scoala? Analiza inspectorilor scolari din judetul Sibiu

Paza in scoli este un element de maxima siguranta, la care parintii tin foarte mult atunci cand aleg scoala la care invata copiii lor. In judetul Sibiu, in 14 unitati de invatamant exista sistem video de supraveghere si paza platita de catre primarii, in 32 unitati de invatamant exista sistem video de supraveghere si paza cu angajati proprii, in 122 de unitati de invatamant exista sistem video de supraveghere, iar numai in 13 unitati de invatamant spatiul scolar este imprejmuit cu gard sau zid ... citeste toata stirea