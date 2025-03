Cat de sigure sunt cluburile din Sibiu. Ce-i sperie pe tineri

Dupa tragedia care a avut loc recent intr-un club din Macedonia, caz asemanator cu cel din clubul "Colectiv", peste 59 de persoane si-au pierdut viata, printre care si minori. Siguranta cluburilor din oras este un subiect delicat, dar si discutat in randul tinerilor care frecventeaza aceste localuri. O buna parte dintre barurile si cluburile din centrul istoric sunt situate la subsol, iar in unele cazuri accesul se face pe scari inguste, ceea ce, in cazul unui incendiu, ingreuneaza evacuarea ... citește toată știrea