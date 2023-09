Prim procuror adjunct Ruginosu Mihaela, in calitate de purtator de cuvant al Parchetului de pe langa Tribunalul Sibiu, este imputernicita sa aduca la cunostinta opiniei publice urmatoarele:"In data de 10.09.2023 procurorul din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Sibiu a dispus retinerea unui barbat in varsta de 29 ani , rezident in mun. Medias, judetul Sibiu pentru savarsirea infractiunii de dare de mita, prevazuta de art. 290 alin. 1 Cod penal, raportat la art. 6 din Legea nr. 78/2000. ... citeste toata stirea