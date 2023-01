Catambol pe o strada din Sibiu. O femeie a fost ranita

Trei masini au fost implicate, miercuri seara, intr-un accident pe o strada intens circulata din Sibiu. O femeie a fost ranita si dusa la spital.Politistii Biroului Rutier Sibiu au intervenit la un accident de circulatie produs in municipiul Sibiu, pe strada Avrig, fiind vorba de o coliziune fata - spate produsa pe fondul nepastrarii distantei de siguranta.Soferul care nu a pastrat distanta de siguranta este un sibian in varsta de 55 de ani, autoturismul sau intrand in ... citeste toata stirea