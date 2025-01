Cate discoteci erau la Sibiu si cand s-au infiintat

Muzica "de discoteca" - un gen muzical din mai multe genuri muzicaleMuzica pe care dansam in anii 80 era denumita "muzica de discoteca". Asta pentru a o separa de muzica rock-metal, cea populara si cea "romaneasca" (simfonica ne interesa putin spre deloc).Muzica de discoteca era, in linii mari, cam tot ce era din Vest si de dans, cunoscut acum ca "hituri". De unde si mistourile adresate rockerilor, care ascultau "o muzica de nici nu poti dansa pe ea". In categoria "de discoteca" se incadra, ... citește toată știrea