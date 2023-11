Conform recentelor date, diseminate de Institutul National de Statistica, turismul ecumenic din Romania a crescut in acest an. Procente semnificative se regasesc in Transilvania gratie ofertelor multiconfesionale, capitol la care Sibiul exceleaza. Printre edificiile religioase cu o apreciabila semnificatie istorica, care fac cinste patrimoniului cultural national, se afla implicit Catedrala Mitropolitana din Sibiu, cu hramul Sfanta Treime, construita intre anii 1902-1906 pe locul unei biserici ... citeste toata stirea