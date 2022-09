Caz de infectare cu virusul West Nile la Sibiu, primul dupa doi ani

O femeie in varsta de 67 de ani, din Agnita, este primul caz de infectare cu virusul West Nile din Sibiu din ultimii doi ani.Potrivit reprezentantilor DSP Sibiu, cazul a debutat in 2 septembrie, cu febra, cefalee, varsaturi, fotofobie (sensibilitate la lumina), stare confuzionala, dezorientare, semne clinice de iritatie meningeala (redoare de ceafa, semnele Kernig si Brudzinski).Femeia a fost internata in 6 septembrie la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Sibiu si s-a externat, vindecata, ... citeste toata stirea