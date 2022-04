Caz socant in Sibiu. O batrana a murit pe strada, taiata la gat de un talhar, in timp ce ducea gunoiul

Incidentul a avut loc in municipiul Medias din judetul Sibiu, marti, 12 aprilie, cand s-a anuntat la 112 ca o femeie este cazuta pe o strada din oras. Neoficial, se pare ca victima, o femeie de 74 de ani, ar fi fost victima unei talharii, in timp ce ducea gunoiul. Un necunoscut a abordat-o si i-a taiat gatul cu un cutit.Reprezentantii Politiei Judetene Sibiu au confirmat decesul localnicei din Medias, ce s-a petrecut pe strada, in plina zi."Compartimentul Relatii Publice din cadrul I.P.J. ... citeste toata stirea