Ce a pregatit Teatrul "Gong" pentru cei mici, in noiembrie

Teatrul "Gong" are pregatite pentru cei mici, in luna noiembrie, o serie de spectacole si ateliere creative, in care prichindeii pot sa dea frau liber imaginatiei, creand cu ajutorul hartiei, creioanelor colorate, foarfecilor si lipiciului, personaje de basm ce le pot deveni cei mai buni prieteni.Astfel, penultima luna din an incepe la Teatrul "Gong" cu Atelierul de Creat Povesti "Coroana planetelor," sambata, 2 noiembrie, orele 10:00, 12:00. (In cadrul acestui atelier, copiii vor crea ... citește toată știrea