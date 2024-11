Ce a pregatit Teatrul "Gong" pentru copii, in ultima luna din an

Ultima luna din an este plina de spectacole si ateliere la Teatrul "Gong", atat pentru cei mici, cat si pentru cei mai mari.Astfel, primul care deschide luna decembrie este spectacolul "Harap Alb", recomandat copiilor cu varsta peste 5 ani. Spectacolul va avea loc duminica, 1 decembrie, la ora 11:00. "Harap-Alb" este povestea maturizarii unui baiat in timpul unei calatorii initiatice in care invata sa-si faca prieteni, sa gaseasca solutii pentru situatii complicate, sa aiba incredere in ... citește toată știrea