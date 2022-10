Ce a primit pasagerul cu numarul 500.000 in anul 2022 inregistrat la Aeroportul International Sibiu

Aeroportul International Sibiu a sarbatorit astazi, 14.10.2022, pasagerul cu numarul 500.000 inregistrat la Aeroportul International Sibiu in anul 2022. Este pentru prima data de la debutul pandemiei COVID-19 cand se depaseste pragul de 500.000 de pasageri in trafic la aeroportul din Sibiu si a patra oara in istoria aeroportului cand se inregistreaza 500.000 de pasageri care au utilizat serviciile aeroportului pe parcursul unui an. Cu aceasta ocazie, reamintim ca in decembrie 2017 a fost ... citeste toata stirea