Ce aduce Targul de Craciun, anul acesta, la Sibiu: ateliere, cabana tiroleza si ciocolata Dubai

Sibiu redevine Capitala Craciunului, vineri, 15 noiembrie, de la ora 18:30, cand luminile festive vor straluci in bradul de Craciun si in intreaga Piata Mare. Sub tema Christmas Unboxed, Targul de Craciun din Sibiu ofera o experienta completa de iarna, cu atractii memorabile pentru toate varstele. Cele 120 de casute vor intampina vizitatorii cu delicii pentru toate gusturile - de la cozonac traditional, la ciocolata Dubai - si o varietate de suveniruri si cadouri speciale.Deschiderea festiva ... citește toată știrea