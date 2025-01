Ce facem in weekend: mergem in drumetii, la spectacole sau la Muzeu sa facem piftii

Chiar daca weekend-ul care se apropie se anunta cu vreme rece, sibienii il pot petrece in aer liber, in drumetii sau luand lectii de cum se fac piftiile. Cei care doresc sa participe la evenimente desfasurate in spatii inchise ii pot insoti pe cei mici la Teatrul "Gong", la un atelier de creatie sau la un spectacol, iar cei mari pot merge la Filarmonica, unde are loc "Micul Print - spectacol pentru oameni mari".Sibiencele care inca nu au facut piftii pot participa la un eveniment special in ... citește toată știrea