Ce facem in weekend: mergem la concert, la muzeu sau la teatru

Weekendul care se apropie sibienii il pot petrece mai mult in spatii inchise Muzeul de Istorie, Teatrul "Gong", Biblioteca Universitatii "Lucian Blaga'' si Biblioteca Astra pregatind pentru ei expozitii, ateliere si spectacole de magie si un targ de carte.Iubitorii concertelor simfonice au ocazia sa participe la Filarmonica la evenimentele care au loc cu ocazia festivalului "Brave New Music", iar cei care iubesc totusi miscarea, pot pleca in excursii, Anii Drumetiei pregatind pentru ei, ca de ... citește toată știrea