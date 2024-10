Ce facem in weekend: mergem la film, la teatru, in drumetie sau la o petrecere cu bere

Sibienii vor avea din nou, trei zile de relaxare, weekend-ul care se apropie oferindu-le evenimente atat in aer liber, cat si in spatii inchise. Astfel, vor putea merge fie la film, la spectacole de teatru sau ateliere educative, fie la petreceri in aer liber ori in drumetii.Centrul Cultural "Ion Besoiu" le prezinta sibienilor vineri, 11 octombrie, incepand cu ora 20.00, in cadrul sectiunii RetroCinema, "Brigada Diverse in alerta" (Romania / 1971). Nereusind sa dea de urma unor falsificatori ... citește toată știrea