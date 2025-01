Ce facem in weekend: ne plimbam in Muzeu, mergem in drumetie, la teatru sau la meci de baschet

Se apropie din nou zilele de weekend, cand sibienii pot alege sa se plimbe si sa hraneasca pasarile din Muzeu, sa plece in drumetie, sa viziteze expozitii, sa mearga la teatru, sa participe la un meci de baschet sau sa petreaca ore placute alaturi de cei mici la Teatrul "Gong".Teatrul "Gong" are pregatite pentru sfarsitul de saptamana un atelier de comunicare si un spectacol. Atelierul de Comunicare prin Arta - "Mancatorul de carti" are loc sambata, 1 februarie, de la orele 10:00 si 12:00 si ... citește toată știrea