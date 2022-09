Ce ii asteapta pe sibienii care au masini electrice. Calcule pro si contra investitiei

Sibiul este unul dintre orasele receptive la politicile verzi, in urbe fiind incurajate deplasarea pe bicicleta, pe trotineta si utilizarea masinilor electrice. De cateva zile pe strazi pot fi vazute, in probe, noile autobuze electrice verzi, care vor completa flota mijloacelor de transport in comun din dotarea municipalitatii. Sibiul se afla printre orasele in care moda masinilor electrice a fost rapid adoptata, la inceputul anului existand aproape 1000 de astfel de autoturisme (electrice si ... citeste toata stirea