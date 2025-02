Ce le ofera Filarmonica de Stat sibienilor, in aceasta saptamana

In aceasta saptamana, Filarmonica de Stat aduce pe scena Salii Thalia un concert simfonic si un recital de Ziua Indragostitilor.Joi, 13 februarie, incepand cu ora 19:00, la Sala Thalia, Orchestra Filarmonicii de Stat, sub bagheta dirijorului Daisuke Soga si avandu-l ca solist la pian pe Dragos Dimitriu va interpreta George Gershwin: Uvertura cubaneza; George Gershwin: Concertul pentru pian in Fa major; Akira Ifukube: Simfonia Tapkaara.Vineri, 14 februarie, tot de la ora ora 19.00, in ... citește toată știrea