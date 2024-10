Ce mai putem cumpara cu 10 lei. O sticla de lapte si maxim un covrig cu seminte

In Romania preturile sunt tot mai mari si cresc pe zi ce trece. Daca pe vremuri puteam cumpara cateva produse cu 10 lei, acum abia daca ne ajung pentru o paine sau o sticla de lapte. In urma unui experiment am vrut sa aflam ce mai putem cumpara cu doar 10 lei in buzunar.Am inceput prima data cu un hipermarket, ca sa vedem ce optiuni avem si cu cate produse vom pleca in plasa sau mai bine zis, in mana. In ceea ce priveste mancarea putem cumpara fie o sunca feliata de 200 g, fie un pachet de ... citește toată știrea