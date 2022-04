Ce program vor avea farmaciile din Sibiu in perioada Sarbatorilor Pascale

In acest sfarsit de saptamana, farmaciile din Sibiu vor avea un program special.FARMACIA HELP NET Sibiu,str.Constitutiei NR.23 NON STOPFARMACIA POLISANO PHARMA Sibiu,B-dul M.Viteazu nr.11 NON STOPFARMACIA SAN MARCO Sibiu, str.N.Iorga complex Cedonia NON STOPFARMACIA APOTREKA PHARM Medias, str.Closca nr.4 NON STOPPROGRAM 22.04.2022 24.04.2022 25.02.2022FARMACIA APOTHEKA SIBIU, Str.Semaforului bl.20 9-21 INCHIS 9 - 20FARMACIA APOTHEKA Sibiu, str.Lunga nr.65 8-18 INCHIS 8 - ... citeste toata stirea