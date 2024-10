Ce s-a mai petrecut in ultimele doua zile: talharii, violente, accidente

In perioada 7 - 8 octombrie, politistii din componenta IPJ Sibiu au actionat in mai multe cazuri de incalcari ale legii ce au avut loc pe raza judetului. Au fost inregistrate, astfel, un caz de talharie, unul de violenta, unul in care a fost implicat un automobil cu numar fara drept de circulatie in Romania si al unui accident auto.Talharie la MediasPe 7 octombrie, politistii Biroului Investigatii Criminale Medias au pus in aplicare doua mandate de perchezitie domiciliara intr-un dosar ce ... citește toată știrea