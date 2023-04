Finala Cupei Romaniei se va desfasura pe Stadionul "Municipal" din Sibiu pe 24 mai, a stabilit Federatia Romana de Fotbal.Acesta este al doilea eveniment major gazduit de arena din Parcul Sub Arini dupa ce, in martie, Federatia Romana de Fotbal a organizat la Sibiu meciul amical al nationalelor U22 ale Romaniei si Germaniei, incheiat la egalitate (0-0).Finalistele Cupei Romaniei se vor stabili in urma semifinalelor din aceasta saptamana. ... citeste toata stirea