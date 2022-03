Ce santiere sunt redeschise in Sibiu! Lucrarile, in functie de conditiile meteo

Din aceasta saptamana, constructorii contractati de Primaria Sibiu si serviciile publice redeschid treptat santierele din Sibiu. Un numar de 16 santiere pentru obiective mari de investitii s-au redeschis deja si se lucreaza, in functie de conditiile meteo.Va prezentam o lista a acestor lucrari si, pe scurt, stadiul in care se afla:Modernizarea Stadionului Municipal: Partea de structura a tribunei oficiale si a peluzelor este finalizata. In perioada rece s-a lucrat la noua tribuna oficiala ... citeste toata stirea