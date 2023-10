Politistii Biroului de Investigatii Criminale din cadrul Politiei municipiului Sibiu au retinut luni un sibian in varsta de 16 ani, cercetat penal sub aspectul savarsirii infractiunii de furt calificat. Fapta a comis-o de cinci ori.Tanarul este banuit ca, in perioada ianuarie - octombrie, ar fi sustras mai multe bunuri din dulapurile destinate depozitarii bagajelor personale ale clientilor unui hipermarket din municipiul Sibiu. Prejudiciul creat prin activitatea infractionala se ridica la ... citeste toata stirea