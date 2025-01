Ce-si doresc sibienii, in 2025, pentru orasul lor. Zonele verzi, marea durere a localnicilor

Orice inceput de an aduce o lista de investitii pe care administratia locala doreste sa le implementeze pentru confortul cetateanului. Fie ca vorbim despre modernizarea infrastructurii rutiere, culturale sau de divertisment, niciodata lista de prioritati nu va reusi sa acopere toate cererile contribuabilor.I-am intrebat pe sibieni, la inceput de an, ce si-ar dori sa le aduca 2025 in materie de investitii in municipiul resedinta de judet. Cei intervievati spun ca isi doresc ca orasul lor sa se ... citește toată știrea