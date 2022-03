Ce spectacole vedem in luna aprilie la Teatrul National "Radu Stanca" Sibiu!

Teatrul National "Radu Stanca" Sibiu (TNRS) ofera publicului, in luna aprilie, doua spectacole in premiera, alaturi de reprezentatii ale unora dintre cele mai apreciate productii din repertoriu.Spectacolul "Macbeth", dupa William Shakespeare, regia si adaptarea Botond Nagy, va fi prezentat in premiera in 1 aprilie, dupa ce s-a bucurat de un extraordinar succes la public cu prilejul avanpremierei din luna martie.De asemenea, "Echilibru fragil", de Edward Albee, regia Mariana Camarasan, va ... citeste toata stirea