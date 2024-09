Ce spun autoritatile despre bazarul- kitsch de la Balea Lac - partea a II-a

- chiar daca nu are atributii si competente in zona (in afara celor ce tin de activitatea Serviciului Public Salvamont Sibiu), Consiliul Judetean Sibiu nu este deloc multumit de situatia existenta la Balea Lac -La inceputul lunii septembrie, o echipa a cotidianului Tribuna s-a deplasat in zona Balea Lac pentru efectuarea unei documentari jurnalistice. In urma acestei deplasari, in cotidianul nostru a fost publicat articolul "Bazarul - kitsch de la Balea Lac", material ce poate fi citit si ... citește toată știrea