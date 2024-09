Ce spun autoritatile despre bazarul- kitsch de la Balea Lac - partea I

- responsabilii CNAIR recunosc existenta unor probleme in zona si ne informeaza ca se lucreaza la o documentatie pentru o investitie care vizeaza si resistematizarea zonei -La inceputul acestei luni, o echipa a cotidianului Tribuna s-a deplasat in zona Balea Lac pentru efectuarea unei documentari jurnalistice. In urma acestei deplasari, in cotidianul nostru a fost publicat articolul "Bazarul - kitsch de la Balea Lac", material ce poate fi citit si accesand link-ul urmator: https://www.tribuna. ... citește toată știrea