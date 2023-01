Ce va mai faceti cu incalzirea globala? Februarie incepe, incredibil, cu iarna

Luni, vremea se mentine apropiata de normalul termic al perioadei. Cerul va fi temporar noros ziua si mai mult noros noaptea. Izolat ziua si in extindere noaptea, va ninge. Izolat, mai ales in zonele montane, cantitatile de precipitatii vor depasi 10 l/mp. Vantul va sufla slab si moderat, cu intensificari locale in partea a doua a zilei si noaptea, tare la munte, cu rafale ce vor depasi 70-90 km/h in zonele inalte, unde mai ales noaptea va viscoli ninsoarea. Temperaturile maxime se vor incadra ... citeste toata stirea