Cu bucate si bauturi locale si naturale, cu o sezatoare traditionala, cu invitatia de a petrece timp la povesti pe talpita, in curtea casei, in sura sau in gradina, cu un periplu pe la cele mai importante biserici ale satului si la monumentul inchinat eroilor locali, dar si cu alte surprize, au reusit sacadatenii sa impresioneze oaspetii astfel incat, la finalul experientei, cei mai multi dintre participanti sa-si doreasca o cat mai recenta reeditare a acesteia.Dupa primirea traditionala cu ... citeste toata stirea